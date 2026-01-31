محمد بن راشد يشهد جانباً من ختام سباق السيدات الصحراوي ضمن منافسات بطولة السلم للدراجات الهوائية

عمير الفلاسي: مستمرون في الابتكار والتطوير والتنوع في المنافسات في كل دورة من البطولة





شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من ختام السباق الصحراوي للسيدات ضمن منافسات النسخة العاشرة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، الذي أُقيم السبت برعاية وتوجيهات سموه، ونظمه المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي.



وتُوِّجت نورة الغفلي من فريق ماي ووش بطلةً لفئة الإماراتيات، ونينا كيسلر من فريق أمنيات شباب الأهلي بطلةً لفئة الجنسيات المفتوحة «العام»، على أن تتواصل المنافسات غداً الأحد 1 فبراير بإقامة السباق الصحراوي للرجال، ويبلغ إجمالي الجوائز المالية للسباقين 455 ألف درهم.



وحققت نورة الغفلي المركز الأول على صعيد السيدات الإماراتيات، تليها في المركز الثاني عايشة فولاذ من فريق ماي ووش، وجاءت في المركز الثالث حمدة بن حماد من فريق ماي ووش أيضاً، أما على صعيد فئة الجنسيات المفتوحة «العام»، حققت نينا كيسلر المركز الأول، وحلت نيكول لويز فراين من فريق أمنيات شباب الأهلي في المركز الثاني، وليا لينشوفت من نفس الفريق في المركز الثالث.



وعلى صعيد الفرق، حل فريق ماي ووش في المركز الأول في فئة الإماراتيات، يليه فريق أيروبك 1 في المركز الثاني، وفريق إيدج في المركز الثالث، وفي الفئة المفتوحة، حقق فريق أمنيات شباب الأهلي المركز الأول، يليه فريق شرطة دبي في المركز الثاني، وفريق أيروبك في المركز الثالث.



وفازت موزة المنصوري المشاركة بشكل فردي بالمركز الأول في فئة فوق 40 عاماً للإماراتيات، فيما فازت بوليا بوليفايا من فريق أيروبك 2، بالمركز الأول للدراجات فوق 40 عاماً للجنسيات المفتوحة.



وقامت اللجنة المنظمة بتكريم خاص للشيخة مدية بنت حشر آل مكتوم، على مشاركاتها ودعمها المستمر لسباقات السيدات ضمن بطولة السلم للدراجات الهوائية.



وشهد السباق مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات، حيث تنافسن على مسار مسافته 20 كلم تم اختياره في قلب محمية المرموم الطبيعية، وضم العديد من العوائق والتحديات التي تطلبت من المشاركات جهداً كبيراً للوصول إلى خط النهاية.



وأكد عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي ورئيس اللجنة المنظمة العليا، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جاءت لتضع بطولة السلم في تحدٍ مستمر من أجل الابتكار والتطوير والتنوع في إقامة المنافسات، وهو ما جعلنا نقيم هذا النوع من السباقات الصحراوية، حتى أصبح علامة تتميز به البطولة على مستوى العالم من حيث تنوع العوائق وتغيرها المستمر، والمشاركة الكبيرة من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.



وأوضح سعادته أن النسخة الحالية شهدت مشاركة قياسية على صعيد السيدات، فيما هناك توقعات بمشاركة مماثلة في سباق الرجال المقرر إقامته الأحد، والذي ستكون فيه الصعوبة والتحدي مضاعفين لمسافة 52 كلم، ونعتز أن البطولة لعبت دوراً في زيادة شعبية ممارسة هذا النوع من السباقات الصحراوية باستخدام الدراجات الجبلية المتخصصة.



يُذكر أن بطولة السلم تقام بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، ومنهم: شرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومجلس دبي الرياضي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وقناة دبي الرياضية، واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية «الحكم العام»، ودبي فيلم.