دراج فريق الإمارات بطلاً للجولة الافتتاحية في سباق تروفيو كالفيا بإسبانيا



حقق البرتغالي أنطونيو مورغادو، سائق فريق الإمارات «إكس آر جي للدراجات الهوائية»، فوزاً لافتاً في سباق تروفيو كالفيا، الجولة الافتتاحية من تشالنج مايوركا 2026، بعدما تفوق في الانطلاقة النهائية على الإسباني هيكتور ألفاريز. وأقيم السباق، أمس، في ظروف مناخية قاسية، تميزت بأمطار غزيرة وبرودة شديدة، ما زاد من حدة المنافسة، والاستنزاف البدني، وأسفر عن مواجهة قوية بين مورغادو وألفاريز، امتدت حتى خط النهاية في منطقة بالمانوفا.



وشهد السباق صراعاً مبكراً بين المجموعة الرئيسية والمجموعة المتقدمة، التي ضمت أدريان بويشيس، وأودنه هولتر، وغيورغ شتاينهاوزر، قبل أن يبدو الفوز في متناولهم مع تبقي أقل من 40 كيلو متراً، فيما بادر مورغادو بهجوم منفرد قبل 33 كيلو متراً من النهاية، لينجح لاحقاً برفقة ألفاريز في تقليص الفارق واللحاق بالمقدمة.



ومع الصعود الأخير «كول دي سوما - 2.6 كم بمعدل 5%»، فرض مورغادو وألفاريز إيقاعهما، وانفردا بالصدارة، قبل أن تحسم المواجهة بينهما في الانطلاقة النهائية لمصلحة دراج فريق الإمارات - إكس آر جي.

واختتم الفريق يوماً مميزاً، أمس، بحضور اثنين من دراجيه ضمن المراكز العشرة الأولى، حيث حل نيلس بوليت ثامناً، ورونه هيرّيغودتس تاسعاً، في أول مشاركة تنافسية لهما هذا الموسم.