«أبوظبي الرياضي» يعلن قائمة الفرق المشاركة في طواف الإمارات 2026

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي قائمة الفرق العالمية المشاركة في نسختي طواف الإمارات للسيدات وطواف الإمارات للرجال 2026 في تأكيد جديد على المكانة المرموقة التي يحظى بها السباق ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات. ويشهد طواف الإمارات للسيدات، الذي يقام من 5 إلى 8 فبراير المقبل، مشاركة 20 فريقاً من فرق النخبة العالمية، هي فريق إيه جي إنشورنس - سودال «بلجيكا»، فريق كانيون - سْرام زونداكريبتو «ألمانيا»، فريق كوفيديس «فرنسا»، فريق إي إف إديوكيشن - أوتلي «الولايات المتحدة الأمريكية»، فريق إف دي جي يونايتد - سويز «فرنسا»، فريق فينيكس - بريميير تيك «بلجيكا»، فريق هايتك برودكتس - فلويد كنترول «النرويج»، فريق هيومن باوريد هيلث «الولايات المتحدة الأمريكية»، فريق ليدل - تريك «ألمانيا»، فريق ليف - العلا - جايكو «أستراليا»، فريق موفيستار «إسبانيا»، فريق سان ميشيل - بريفيرنس هوم - أوبر 93 «فرنسا»، فريق بيكنيك بوستنل «هولندا»، فريق إس دي ووركس - بروتايم «هولندا»، فريق فيسما - ليز آ بايك «هولندا»، فريق توب غيرلز فاسا بورتولو «إيطاليا»، فريق الإمارات للدراجات - أبوظبي القابضة «الإمارات العربية المتحدة»، فريق أونو - إكس موبيليتي «النرويج»، فريق فيني فانتيني - بيبينك «إيطاليا»، وفريق فولكر فيسلز «هولندا»، بما يعكس التطور الكبير لرياضة الدراجات النسائية ومستوى المنافسة المرتقب.



أما طواف الإمارات للرجال، الذي يقام من 16 إلى 22 فبراير المقبل، فيشارك فيه 21 فريقاً، هي: فريق ألبسين - بريميير تيك «بلجيكا»، فريق البحرين فيكتوريوس «البحرين»، فريق ديكاثلون - سي إم إيه سي جي إم «فرنسا»، فريق إي إف إديوكيشن - إيزي بوست «الولايات المتحدة الأمريكية»، فريق غروباما - إف دي جي يونايتد «فرنسا»، فريق إينيوس غرينادييرز «المملكة المتحدة»، فريق ليدل - تريك «ألمانيا»، فريق لوتو إنترمارشيه «بلجيكا»، فريق مودرن أدفنتشر برو «الولايات المتحدة الأمريكية»، فريق موفيستار «إسبانيا»، فريق إن إس إن «سويسرا»، فريق بيناريلو - كيو 36.5 برو «سويسرا»، فريق ريد بُل - بورا - هانزغروهي «ألمانيا»، فريق سودال كويك ستيب «بلجيكا»، فريق جايكو - العلا «أستراليا»، فريق بيكنيك بوستنل «هولندا»، فريق فيسما - ليز آ بايك «هولندا»، فريق تيودور برو «سويسرا»، فريق الإمارات إكس آر جي «الإمارات العربية المتحدة»، فريق أونو - إكس موبيليتي «النرويج»، وفريق إكس دي إس أستانا «كازاخستان».



وتأتي النسخة الرابعة من طواف الإمارات للسيدات عبر أربع مراحل متنوعة، تمتد لمسافة 533 كيلومتراً، انطلاقاً من ممشى المغيرة في منطقة الظفرة وصولاً إلى مدينة زايد لمسافة 111 كيلومتراً، ثم مرحلة دبي انطلاقاً من أكاديمية شرطة دبي في أم سقيم وصولاً إلى جامعة حمدان بن محمد الذكية لمسافة 145 كيلومتراً، وتنطلق المرحلة الثالثة في أبوظبي من «تيم لاب فينومينا» وصولاً إلى كاسر الأمواج لمسافة 121 كيلومتراً، ويصل طواف السيدات إلى آخر محطاته في منطقة العين انطلاقاً من إستاد هزاع بن زايد وصولاً إلى قمة جبل حفيت لمسافة 156 كيلومتراً.



أما النسخة الثامنة من طواف الإمارات للرجال، فتأتي على سبع مراحل متنوعة، تمتد لمسافة 1,004.2 كيلومتر، انطلاقاً من المرحلة الأولى من مجلس مدينة زايد في منطقة الظفرة وصولاً إلى قلعة ليوا لمسافة 144 كيلومتراً، ثم المرحلة الثانية «ضد الساعة» التي تقام في جزيرة الحديريات لمسافة 12.2 كيلومتراً، ثم المرحلة الثالثة التي تنطلق من أم القيوين وصولاً إلى جبل مبرح في رأس الخيمة لمسافة 183 كيلومتراً، ثم مرحلة الفجيرة لمسافة 182 كيلومتراً، وتقام المرحلة الخامسة في دبي من الممزر وصولاً إلى جامعة حمدان بن محمد الذكية لمسافة 166 كيلومتراً، وتقام المرحلة ما قبل الأخيرة في منطقة العين من متحف العين وصولاً إلى قمة جبل حفيت لمسافة 168 كيلومتراً، وأخيراً تختتم منافسات النسخة الثامنة من طواف الإمارات في مدينة أبوظبي، انطلاقاً من متحف زايد، وصولاً إلى كاسر الأمواج لمسافة 149 كيلومتراً.



ويؤكد هذا الزخم العالمي المتزايد لطواف الإمارات للسيدات والرجال مكانة الدولة يوصفها محطة رئيسية على خارطة سباقات الدراجات العالمية، ودورها الريادي في استقطاب نخبة الفرق والنجوم، وتعزيز الحضور الدولي لرياضة الدراجات، بما ينسجم مع رؤية مجلس أبوظبي الرياضي في ترسيخ أبوظبي عاصمةً عالميةً للرياضة واستضافة كبرى الفعاليات الدولية.