ماجد البلوشي بطلاً لسباق «لي تاب دبي للدراجات الهوائية»

توج الدرّاج الإماراتي ماجد البلوشي بطلاً للسباق الملحمي لفئة الرجال، ضمن النسخة الثانية من سباق «لي تاب دبي للدرّاجات الهوائية» من «طواف فرنسا»، الذي أقيم في قرية إكسبو، بالشراكة مع شركة شكودا، وبدعم من مجلس دبي الرياضي، فيما توجت كارولينا كارلسون بطلة لفئة السيدات، وامتد السباق لمسافة 112 كلم. شارك في سباق «لي تاب دبي» 1200 درّاج من داخل الإمارات وخارجها، من بينهم نخبة من نجوم رياضة الدراجات، تقدمهم الأسطورة بيتر ساغان، الدرّاج المحترف السابق في سباقات الطرق، والفائز بالقميص الأخضر في طواف فرنسا سبع مرات، وبطل العالم ثلاث مرات لسباقات الطرق، من الاتحاد الدولي للدراجات «UCI»، إلى جانب زدينيك شتيبار.



واحتل ماجد البلوشي المركز الأول، بعد أن أنهى السباق بزمن قدره 02:36:21، بعد منافسة قوية ومحتدمة حتى خط النهاية. وجاء كلّ من فيصل المعمري وستيبان شيشكوف في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وفي فئة السيدات، حقّقت كارولينا كارلسون المركز الأول، مسجّلة زمناً قدره 02:37:52، فيما حلّت كريستينا زابولوتكو في المركز الثاني، وماريا بيكوفسكايا في المركز الثالث.

جاء السباق مثيراً، حيث انطلق من حي دبي للتصميم «D3»، وواجه الدرّاجون مساراً شهد منافسة كبيرة منذ اللحظات الأولى، قبل العبور عبر محطات رئيسة، شملت ند الشبا وامتداد طريق العين.

وتوزّع المتسابقون في مجموعات متقاربة، ما زاد من حدّة التنافس، قبل أن يمروا بمقاطع ذات مشاهد بانورامية عبر القرية العالمية. ومع اقتراب خط النهاية، زادت الرياح من صعوبة التحدي، لتُختتم المنافسات باندفاع حاسم نحو قرية إكسبو.



حضر مراسم تتويج الفائزين، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ولوكاش هونزاك المدير التنفيذي لدى «شكودا الشرق الأوسط»، وأنطوان كويرس مدير مشروع سلسلة لي تاب في شركة «ASO»، الجهة المنظمة لـ «طواف فرنسا».

وقال سعيد حارب أمين: «سعداء بنجاح النسخة الثانية من سباق «لي تاب دبي» الشهير، الذي يعد مزيجاً رائعاً بين المشاركة الدولية والمنافسة المجتمعية في ذات الوقت، شهدنا مشاركة واسعة، وتفاعلاً لافتاً لأكثر من 1000 مشارك من الدراجين المحترفين والهواة وأصحاب الهمم، ومن الأسر والأطفال، من داخل وخارج الدولة، ومن مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية، ما يؤكد المكانة المتنامية لدبي وجهة رياضية مفضلة على المستويين المحلي والدولي».



وأضاف حارب: «عاش المتسابقون أجواء المنافسة القوية، واستمتعوا بمشاهدة أجمل المعالم السياحية والحضارية في دبي، التي تضمنها مسار السباق، الذي تم تصميمه بعناية، بداية من حي دبي للتصميم، الذي يعد من أرقى المناطق في دبي، مروراً بمناطق سكنية وسياحية متعددة، وكذلك منطقة المرموم، أكبر محمية طبيعية بالعالم، التي تضم مسارات عالمية مخصصة للدراجات وسط البحيرات الصناعية الفريدة، وصولاً إلى مدينة إكسبو دبي، ملتقى الأحداث الدولية الاقتصادية والرياضية العالمية المختلفة».



من جهته، قال لوكاش هونزاك: «دعمنا المستمر لسباق «لي تاب دبي للدرّاجات الهوائية» من «طواف فرنسا»، يعكس التزامنا طويل الأمد بتطوير هذه الرياضة، وتنمية مجتمعها في المنطقة. واستضافة أساطير «طواف فرنسا»، والترحيب بآلاف الدرّاجين والعائلات الكثيرة، إضافة لرؤية هذا المستوى العالي من الروح الرياضة طيلة عطلة نهاية الأسبوع، قد استعرض فعلاً الروح الحقيقية لرياضة الدرّاجات الهوائية بين عشّاق هذه الرياضة من كافة الأعمار».