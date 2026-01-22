«الإمارات للدراجات» يتصدر الترتيب العام في طواف سانتوس داون أندر

تُوّج جاي فاين، متسابق فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية، أمس، بلقب المرحلة الثانية من طواف سانتوس داون أندر، بعد أداء قوي قاد من خلاله ثنائية حاسمة للفريق، بحلوله أولاً أمام زميله جوناثان نارفايز في النهاية الصاعدة الحاسمة بمدينة أورايدلا، ليعتلي صدارة الترتيب العام في أول سباقات موسم طواف العالم.



وشهدت المرحلة، التي امتدت لمسافة 148.1 كلم، تضاريس متعرجة ومتواصلة، قبل أن تُختتم بالصعود القاسي لطريق كورك سكريو، حيث فرض فريق الإمارات - إكس آر جي سيطرته على مجريات السباق في اللحظات الحاسمة، عندما تولّى آدم ييتس ضبط وتيرة متسارعة على الطريق الصاعد، أسهمت في تفتيت المجموعة الرئيسية وتوسيع الفوارق سريعاً مع أبرز المرشحين للترتيب العام.



وفي التوقيت المثالي، شنّ فاين ونارفايز هجوماً حاسماً، لينطلقا معاً ويتمكنا من فتح فجوة كبيرة عن أقرب المنافسين، محافظين على تقدمهما حتى خط النهاية، حيث عبر فاين أولاً، بينما حل نارفايز ثانياً بالتوقيت نفسه، في تأكيد جديد على هيمنة الفريق على واحدة من أكثر مراحل طواف داون أندر انتقائية منذ انطلاقه.



وبلغ الفارق عن أقرب المطاردين قرابة دقيقة كاملة، ما يعكس قوة فريق الإمارات - إكس آر جي من حيث الأداء والتنفيذ التكتيكي خلال اليوم، ويعزز موقعه في صدارة المنافسة على المستويين الفردي والجماعي.

وقال جاي فاين: كان هذا الأمر في ذهني منذ آخر مرة ارتديت فيها قميص المتصدر هنا. أحب هذا القميص كثيراً، ومن الرائع حقاً أن أفوز في مرحلة صعبة جداً. نحن الآن في مركز قوي للغاية، خصوصاً مع وجود جوني

«نارفايز» أيضاً في صدارة الترتيب العام. الفريق بأكمله يقدم أداءً قوياً، كان يوماً عظيماً للجميع وأنا ممتن للغاية كما أن لدينا مولانو، متسابق السرعة، يبحث عن الانتصارات هنا، لذلك سنركز غداً على ذلك.

ويتصدّر فريق الإمارات - إكس آر جي أيضاً تصنيف الفرق قبل انطلاق المرحلة الثالثة، التي تمتد من هنلي بيتش إلى نايرن لمسافة 140.8 كلم، وهي مرحلة تبدو ملائمة لمتسابقي السرعة.