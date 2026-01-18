بن غليطة: ركوب الدراجات الهوائية تجربة ممتعة في دبي

أكد المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن رياضة ركوب الدراجات الهوائية أصبحت تجربة ممتعة في دبي بفضل المضامير والمسارات التي تتيح ممارسة هذه الرياضة وسط تنوع طبيعي وعمراني يشمل الواجهات المائية والشواطئ والصحراء. مشيراً إلى أن سباق «ديوان سمو حاكم دبي» الذي أقيم اليوم ضمن بطولة السلم للدراجات الهوائية و انطلق من منطقة ديوان سمو حاكم دبي ومنطقة الفهيدي التراثية، أتاح للدراجين والزوار وفرق الدعم الاطلاع على معالم دبي التراثية والبدايات التاريخية للإمارة.



وأوضح بن غليطة أن تداخل العنصر التراثي مع البنية التحتية الحديثة والتنظيم المتقن منح الحدث زخماً مميزاً، لافتاً إلى أن أجواء شتاء دبي ساهمت في إنجاح الفعالية. وأضاف أن رياضة الدراجات لم تعد مجرد هواية، بل أصبحت نشاطاً يومياً يمارسه عدد متزايد من الرياضيين والهواة.



وأشار بن غليطة إلى أن تطوير البنية التحتية أسهم بشكل مباشر في إنعاش هذه الرياضة، من خلال تعاون جهات عدة، من بينها هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي ومجلس دبي الرياضي، في إنشاء مضامير ومسارات تتيح ممارسة الدراجات وسط تنوع طبيعي وعمراني يشمل الواجهات المائية والشواطئ ومنطقة السلم..



وأكد بن غليطة أن دبي، بفضل توجيهات قيادتها، توفر في مختلف مناطقها مرافق تدعم تنظيم الفعاليات وممارسة الرياضة، مشيراً إلى أن السباق، الذي امتد لمسافة 200 كيلومتر، مرّ بمناطق تراثية ثم شوارع رئيسية وصولاً إلى المناطق البرية، ما منح المشاركين تجربة متنوعة ومحفزة وساهم في رفع مستوى الحماس حتى خط النهاية.



