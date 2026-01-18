عمير الفلاسي: نجاحات بطولة السلم للدراجات الهوائية مصدر فخر

قال عمير الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي ورئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة السلم للدراجات الهوائية، إن ما تحقق من نجاح للبطولة على مدار 10 سنوات ثمرة دعم مستمر من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أن توجيهات سموه كانت الأساس في الوصول إلى ما نحن عليه اليوم وأن الإنجازات الحالية تبعث على الفرح والفخر، مع تطلع دائم لتقديم الأفضل في المستقبل.



وأوضح الفلاسي، أن السباق هذا العام يسجل أرقاماً قياسية جديدة على أكثر من صعيد، سواء من حيث عدد المشاركين، أو طول المسافة، أو مستوى ونوعية المتسابقين المحترفين المشاركين، ما يجعله مختلفاً عن أي نسخة سابقة من البطولة، مشيراً إلى أن هذه التطورات تعكس السير على الطريق الصحيح.



وأضاف إن تحديد موقع انطلاقة سباق «ديوان سمو حاكم دبي» جاء ليعكس روح دبي وتاريخها، حيث يتيح للمتسابقين المرور عبر مناطق ترمز إلى بداية دبي وحضارتها، مروراً بالمناطق التراثية، والمعالم السياحية ثم العودة إلى الصحراء لإظهار التنوع الطبيعي والجغرافي لدبي.



وأشاد الفلاسي بجهود أعضاء اللجنة المنظمة الذين أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية، وقدموا أداءً مميزاً يعكس الثقة التي وضعت فيهم. وأضاف: إن هؤلاء الشباب يشكلون حافزاً لتطوير البطولة بشكل مستمر في السنوات المقبلة، ويثبتون قدرتهم على المنافسة وإدارة الفعاليات الرياضية الكبيرة.



