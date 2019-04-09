الوحدة يقهر الريان ويتصدر آسيوياً

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

عاد الوحدة بانتصار ثمين بعد تغلبه على مضيفه الريان في عقر داره بهدفين مقابل هدف مساء اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا ليرفع العنابي رصيده إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد الريان عند 3 نقاط بعدما تلقى الخسارة الثانية له في المجموعة ليعزز العنابي من حظوظه في التأهل للدور الثاني قبل المواجهة التي تجمعه بالريان يوم 22 إبريل الجاري على استاد آل نهيان.

ونجح الوحدة في تحويل تأخره في النتيجة إلى فوز مستحق بعد أن تقدم البرازيلي ريفاس بالهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 52، وعادل تيجالي النتيجة بهدف من تمريرة سحرية من القائد إسماعيل مطر في الدقيقة 67 قبل أن يسجل ليوناردو هدفاً قاتلاً من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وواصل الوحدة تفوقه التاريخي على الريان بالفوز الرابع له على منافسه في 5 مواجهات جمعت بينهما، وهو الفوز الثاني للعنابي على ملعب الريان.