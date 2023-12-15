كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة والقنوات الناقلة

المصدر: البيان

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يترقب عشاق كرة القدم، مباراة مهمة وقوية تجمع بين عملاقين عربيين هما الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي، في إطار منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

ويدخل الفريقان المباراة وعينهما على الوصول إلى المربع الذهبي، حيث تخطى اتحاد جدة نظيره أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة في مباراة الدور التمهيدي من كأس العالم للأندية 2023، فيما يعتبر لقاء اليوم هو الأول للأهلي في هذه النسخة.

وسيكون الفائز من مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي، على موعد مع مباراة قوية ستجمعه بنادي فلومينينسي البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس.

والتقى الأهلي واتحاد جدة من قبل في إطار منافسات نفس البطولة نسخة عام 2005، ونجح وقتها الفريق السعودي في الفوز بهدف دون رد، وحقق وقتها العميد المركز الرابع في مشاركته الأولى بمونديال الأندية.

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية 2023

تلعب مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية 2023، اليوم الجمعة 15 ديسمبر، على ملعب الجوهرة المشعة، في تمام العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، التاسعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة مساء بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية 2023

تبث قنوات SSC الرياضية السعودية مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023، وخصصت الشبكة قناتي SSC SPORT 1 HD وSSC SPORT 5 HD، لإذاعة هذه المباراة.

طريقة مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية 2023 عبر الإنترنت

يمتلك تطبيق "شاهد" الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2023

معلق مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية 2023

سيقوم بالتعليق على مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي فهد العتيبي ومدحت شلبي، على القناتين المذكورتين.

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