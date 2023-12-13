ضرب وبصق وإتلاف هاتف.. إيقاف لاعب وولفرهامبتون بعد التعدي على زميله

المصدر: البيان

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أعلن وولفرهامبتون، رسميا، اليوم الأربعاء، إيقاف لاعبه جون كاسترو أوتو، ومنعه من المشاركة في المباريات حتى نهاية يناير المقبل.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن قرار استبعاد أوتو، يأتي لقيامه بسلوك مشين خلال المشاركة في التدريبات، الأسبوع الماضي، حيث اعتدى على تاواندا تشيريوا مهاجم فريق تحت 21 عاماً، ضرباً بالمرفق في المران.

وأضافت الصحيفة، أنه لم يكتف بذلك، بل بصق على أحد أفراد الطاقم الذي حاول تهدئة الموقف، قبل أن يحطم جهاز تليفزيون ويتسبب في إتلاف طاولة في غرفة اللاعبين، بعد أن طلب منه مغادرة الملعب.

وقال مات هوبز، المدير الرياضي للولفرهامبتون: "جوني اعتذر، واتفقنا على أنه لن يكون جزءا من مجموعة الفريق الأول حتى يناير".

وختم: "سيظل يتدرب في النادي، وإذا اختار ذلك، فيمكنه اللعب مع فريق تحت 21 عاما للحفاظ على مستواه".

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