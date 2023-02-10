رامون دياز: نرحب بميسي في السعودية.. ولا نخشى ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق رامون دياز مدرب الهلال السعودي، على التقارير التي ربطت انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف فريقه في الصيف المقبل، بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان، مؤكداً أن النجم الأرجنتيني سيكون مرحب به بالطبع، كما تحدث مدرب الفريق السعودي عن مواجهة ريال مدريد، مشدداً على أن فريقه لا يخشى هذه المواجهة.

ويلتقي ريال مدريد مع الهلال في نهائي كأس العالم للأندية، غداً السبت، على ملعب مولاي عبدالله بدولة المغرب، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

وقال رامون دياز، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ريال مدريد والهلال: "الهلال سيقدم كل ما لديه من أجل تحقيق الفوز، سقف طموحاتنا مرتفع جداً، ونسعى لتقديم مباراة كبيرة أمام ريال مدريد".

وعن مدى تخوف لاعبو الهلال من مواجهة ريال مدريد، قال دياز: "إذا قام المدرب بتوصيل شعور الخوف للاعبين قبل أي مباراة، فهو ليس مدرباً كبيراً، المباراة ستكون 11 لاعباً ضد مثلهم، ولدينا فرصة استثنائية في لقاء الغد".

وتابع: "لاعبو الهلال لديهم الكثير من الخبرات الدولية، لذلك إن استطعنا التركيز كما هو الحال في المباريات الماضية، سنقدم مباراة رائعة".

وأكمل: "فينسيوس جونيور لاعب رائع، وكريم بنزيما مهاجم قوي، لكننا سنعمل على إيقاف الثنائي ومنعهما من الوصول إلى مرمانا، سواء لعب بنزيما أو لم يلعب، سنخوض اللقاء بتكتيك يناسب مثل هذه المواجهات، يجب أن نحد من خطورة الجبهة اليسرى للريال، ويكون حضورنا الذهني كبير في اللقاء، بالنسبة لي ولفريقي هذه المواجهة تعتبر أحد أهم التجارب في حياتنا الرياضية".

وأردف: "سبق وواجهت أنشيلوتي مدرب ريال مدريد كلاعب في إيطاليا، هو كسب مرة وأنا كسبت في لحظات أخرى، أنا معجب بشخصيته، وسعيد بمواجهته كمدرب".

وعن احتمالية انضمام ميسي إلى الدوري السعودي من بوابة الهلال، قال دياز: "بالطبع نرحب بقدوم ميسي إلى السعودية، فهو نجم مميز، في الوقت الحالي نرى العديد من النجوم في الدوري السعودي".

وكان النصر السعودي أعلن يناير الماضي تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مفاجأة كبيرة، قبل أن تؤكد تقارير صحفية عالمية إمكانية لحاق ميسي بغريمه الأزلي في الصيف المقبل.

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