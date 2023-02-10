أنشيلوتي: الفوز على الهلال السعودي بداية تصحيح المسار

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن مواجهة فريقه أمام الهلال السعودي، غداً السبت، في نهائي كأس العالم للأندية، مشيراً إلى أن الميرنغي يسعى بقوة لحصد اللقب من أجل تصحيح مسار هذا الموسم.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "لا يمكننا الانتظار لخوض النهائي، نحن جائعون للفوز ببطولة جديدة".

وأضاف: "مباراة الهلال مهمة للغاية بالنسبة لنا، كأس العالم للأندية هي بطولة خاصة، لأنك نادراً ما تحصل على فرصة للعب في هذه البطولة، أنت بطل إذا ذهبت لها، وعليك الفوز بها، نحن نحترم الفرق التي تشارك في بطولة كأس العالم للأندية وتنافس فيها، وعلينا اغتنام الفرصة وحصد اللقب".

وواصل: "الهلال فريق يلعب كرة بشكل جيد، لديه العديد من اللاعبين الموهوبين وأصحاب الخبرة، نحن نحترمه كثيراً وسنقدم مباراة جيدة أمامه".

وعن حالة ثنائي ريال مدريد المصاب إيدير ميليتاو وكريم بنزيما، قال أنشيلوتي: "سنعتمد مشاركتهما في النهائي بناء على التدريبات التي سنؤديها اليوم، لديهما فرص للعب، سيكون التدريب بالنسبة لهما مهماً جداً اليوم، وبناء عليه سأقوم باتخاذ القرار إذا لم يكونا في أفضل حال لهما فلن يلعبا غداً".

وعن الانتقادات التي توجه لخط وسط ريال مدريد، قال الإيطالي المخضرم: "نستمتع بداني وسيبايوس، والآن تعافى لاعبو خط الوسط الآخرون بشكل جيد، مودريتش يشعر بتحسن كبير، وتشواميني لم يُعد مصابًا بعد الآن، وكروس لعب بشكل جيد، ويكون تركيزه أكبر في المباريات المهمة والكبيرة".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته، قائلاً: "لقد كان من الصعب علينا الوصول إلى كأس العالم للأندية، هذا تطلب منا تركيزاً، ونريد الفوز باللقب، علينا أن نبدأ بنهائي كأس العالم للأندية من أجل العودة للمسار الصحيح".

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