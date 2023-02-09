إحياء فكرة السوبرليغ.. 10 مقترحات جديدة لإقامة البطولة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن رابطة أندية دوري السوبر الأوروبي "السوبر ليغ"، تواصل مساعيها الجادة لإحياء مشروع البطولة، التي تعطلت بسبب صدامات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مشيرة إلى أن هناك اقتراحات جديدة، بشأن تنظيم هذه البطولة.

وبحسب شبكة "Bleacher Report" المعروفة، المقترحات الجديدة التي قدمتها رابطة السوبرليغ، جاءت لتحل المسابقة بدلاً من دوري أبطال أوروبا بنظامها الحالي، بمشاركة من 60 إلى 80 نادياً، مع تقسيم البطولة إلى دوريات متدرجة المستوى، ولا تضمن البطولة مشاركة أندية بعينها بشكل دائم، ويلعب كل فريق 14 مباراة كحد أدنى في الموسم، بعدما كانت تدور فكرتها حول الاستحواذ على 15 نادياً من كبار أندية أوروبا ثابتة بدون تغيير، وإضافة 5 أندية فقط متغيرة سنوياً.

وكشف بيرند ريتشارت الرئيس التنفيذي لمجموعة "A22 Sports” Management Group” التي تقف وراء الخطط الجديدة للبطولة، عن كافة المقترحات الجديدة، والتي جاءت على النحو التالي:

- مشاركة من 60 إلى 80 ناديًا، ما يسمح بتوزيع مستدام للإيرادات.

- الدوريات الوطنية أساس كرة القدم، وأي ناد يشارك في السوبرليغ يجب أن ينتمي لدوري وطني، وستعمل المسابقة على دعم الدوريات بضخ موارد مالية فيها.

- سيتم تطبيق نظام اللعب المالي النظيف بصرامة لضمان قيام الأندية بالصرف من مواردها، وسيلعب كل فريق 14 مباراة كحد أدنى بالموسم.

- سيتم أخذ صحة اللاعبين بعين الاعتبار حيث ستكون عامل رئيسي في تحديد عدد المباريات، وكذلك ستكون هناك مشاركة واسعة لجميع اللاعبين.

- لا ينبغي للمسابقة التي تديرها الأندية ويطبق فيها معايير الشفافية، أن تُستغل من قبل أطراف ثالثة.

- السوبرليغ سيكون أفضل مسابقة في كرة القدم ويجب أن يكون الحدث الأكثر إثارة، ومن المهم أن تستمر الأجيال في حب كرة القدم.

- سيتم تحسين تجربة المشجعين واتخاذ تدابير تسهل سفرهم للمباريات التي تلعب خارج أرضهم.

- تطوير كرة القدم النسائية والرهان عليها.

- تخصيص 400 مليون يورو سنوياً للأندية التي لا تشارك في المسابقات الأوروبية، وهو ضعف ما يتم توزيعه حالياً.

- احترام قيم وأنظمة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

يذكر أن مشروع "السوبرليغ" يتزعمه، أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، إلا أن الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا"، وقفا أمام المشروع، ووصل الأمر إلى عقوبات صارمة وتهديد الأندية بعدم انضمام لاعبيها لمنتخبات بلادها المشاركة في البطولات القارية والدولية الكبرى.

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