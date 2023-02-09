نهائي كأس العالم للأندية.. موعد مباراة ريال مدريد والهلال السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يلتقي ريال مدريد الإسباني مع نظيره الهلال السعودي، في نهائي كأس العالم للأندية 2022.

وكان الهلال أول طرف يتأهل إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما صعد ريال مدريد للنهائي على حساب الأهلي المصري بعد تخطيه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وتقام مباراة ريال مدريد والهلال، يوم السبت المقبل، الموفق 11 فبراير، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب مولاي عبدالله بدولة المغرب.

يذكر أن الهلال السعودي أصبح أول فريقاً سعودياً وثالث عربياً بعد الرجاء المغربي والعين الإماراتي، يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية، كما أصبح سالم الدوسري نجم الهلال هداف العرب التاريخي في البطولة برصيد 4 أهداف، متساوياً مع محمد أبوتريكة لاعب الأهلي المصري السابق.

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