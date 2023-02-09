مونديال الأندية.. ريال مدريد يتخطى الأهلي ويضرب موعداً مع الهلال في النهائي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تخطي نادي ريال مدريد الإسباني نظيره الأهلي المصري، بنتيجة 1/4 في نصف نهائي كأس العالم للأندية، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب مولاي عبدالله بالمغرب.

بدأ الأهلي المباراة بالقوة الضاربة، حيث جاء التشكيل مكون من، محمد الشناوي، علي معلول، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، أحمد عبدالقادر، حسين الشحات، محمد شريف.

وعلى الناحية الأخرى، حاول الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد التغلب على الغيابات العديدة التي يعاني منها الميرنغي نتيجة الإصابات، ودفع بتشكيل مكون من، لونين، كامافينجا، ألابا، روديجر، ناتشو، تشاوميني، كروس، مودريتش، فينسيوس جونيور، رودريجو، فالفيردي.

ونجح البرازيلي فينيسيوس جونيور في التقدم لصالح ريال مدريد بالدقيقة 42، حيث استغل تمريرة خاطئة من أليو ديانج، لينفرد بمرمى محمد الشناوي ويضعها من فوقه، لتسكن الشباك.

وعزز الميرنغي تقدمه بالهدف الثاني الذي جاء بأقدام فيديريكو فالفيردى في الدقيقة 46، حيث مرر لوكا مودريتش لرودريجو الذي انفرد بمرمى الأهلي، وسدد كرة تصدى لها الشناوي، لتصل إلى فالفيردي الذي راوغ محمد عبدالمنعم وسدد الكرة داخل الشباك.

ونجح الأهلي في تقليص الفارق عن طريق لاعبه التونسي علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة 65، التي احتسبها حكم اللقاء لصالح حسين الشحات بسبب عرقلة من كامافينجا داخل منطقة الجزاء، وسدد معلول من علامة الجزاء في الزاوية اليمنى لتسكن شباك لونين حارس ريال مدريد.

وكاد محمد مجدي "أفشة أن يتعادل للأهلي في الدقيقة 68، لكن الكرة أهدرت بغرابة.

واحتسب حكام اللقاء ركلة جزاء لصالح ريال مدريد سددها لوكا مودريتش، لكن محمد الشناوي تألق بشكل كبير وأنقذ مرماه في الدقيقة 87، ولكن استغل الميرنغي خبراته وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 93، حيث تبادل رودريجو وسيبايوس الكرة بشكل رائع، لتصل إلى رودريجو الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك بطل مصر.

ولم يكتف ريال مدريد بهذه النتيجة، حيث أضاف الهدف الرابع بعدها بلحظات عن طريق سيرجيو أريباس لتنتهي المباراة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد لصالح أبناء أنشيلوتي.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية بين ريال مدريد والهلال السعودي، مساء السبت المقبل، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب مولاي عبدالله بدولة المغرب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز