كأس العالم للأندية.. التشكيل الرسمي لمباراة الأهلي وريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الجهاز الفني للأهلي المصري، تشكيل الفريق الأحمر الذي سيخوض به مواجهة ريال مدريد الليلة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يقود محمد شريف خط هجوم الأهلي مع حسين الشحات وأحمد عبدالقادر.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي أمام ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، حسين الشحات، محمد شريف

وعلى الناحية الأخرى، أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد التشكيل الرسمي للميرنغي، الذي سيخوض به مواجهة الأهلي.

ويقود تشكيل ريال مدريد فينسيوس جونيور، مع المخضرم لوكا مودريتش، وجاء بالكامل على النحو التالي:

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: كامافينجا، ألابا، روديجر، ناتشو

خط الوسط: تشاوميني، كروس، مودريتش

خط الهجوم: فينسيوس جونيور، رودريجو، فالفيردي

يذكر أن الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد، سيواجه فريق الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية، بعدما انتصر الأخير على فلامنجو البرازيلي في الدور نصف النهائي.

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