بقيادة فينيسيوس ومودريتش.. تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام الأهلي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، على التشكيل الذي سيخوض به الميرنغي مواجهة الأهلي المصري.

ويلتقي ريال مدريد مع الأهلي اليوم الأربعاء في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات على ملعب مولاي عبدالله بالمغرب، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة الأهلي، كريم بنزيما، وفيرلاند ميندي، وتيبو كورتوا، وإيدير ميليتاو، ولوكاس فاسكيز، وإدين هازارد.

ومن المتوقع أن يعود لتشكيل ريال مدريد، أوريلين تشواميني ليقود خط وسط الميرنغي بعد تعافيه من الإصابة، على أن يكون التشكيل على النحو التالي، بحسب تقارير إسبانية:

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال، دافيد ألابا، ناتشو فيرنانديز، إدواردو كامافينجا

خط الوسط: أوريلين تشواميني، توني كروس، لوكا مودريتش

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي، فينيسيوس جونيور، رودريغو

ويواجه الفائز من مباراة ريال مدريد والأهلي، فريق الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية، بعدما انتصر الأخير على فلامنجو البرازيلي في الدور نصف النهائي.

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