ثلاثي تشيلسي يكتب التاريخ في أبوظبي

المصدر: وام

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كانت العاصمة أبوظبي شاهدة على كتابة تاريخ جديد لفريق تشيلسي الإنجليزي بتتويجه بطلا لكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه وذلك بعد الفوز الذي حققه على بالميراس البرازيلي في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس السبت على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وفاز تشيلسي على بالميراس بنتيجة 1/2 وسط حضور جماهيري قارب 33 ألف مشجع.

الفوز والإنجاز التاريخي للفريق الإنجليزي بطل النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، تبعه تحقيق العديد من الأرقام القياسية وتسجيل تاريخ جديد للاعبيه .

فخلال أقل من أسبوع وعقب تتويج منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه بوجود الحارس إدوارد ميندي، قدم إلى أبوظبي مع فريقه للمشاركة في مونديال الأندية ليتوج معه باللقب للمرة الأولى في تاريخه أيضا.

أما الألماني كاي هافيرتز والذي قاد تشيلسي للتتويج بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا بالهدف الذي سجله في مرمى فريق مانشستر سيتي جاء إلى أبوظبي ليسجل الهدف الثاني لفريقه أمام بالميراس الذي أدرك التعادل، ويقود تشيلسي إلى لقب جديد يحققه لأول مرة في تاريخه.

و استطاع البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي أن يعود للتهديف بعد غياب دام لـ526 دقيقة حسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليسجل هدف الفوز لفريقه في مرمى الهلال السعودي في لقاء نصف النهائي ويتأهل إلى المباراة النهائية ويسجل الهدف الأول أيضا لفريقه في مرمى بالميراس البرازيلي في النهائي.

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