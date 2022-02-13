إنفانتينو: أبوظبي أبهرت العالم ورحبت بالأندية والمشجّعين

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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أثنى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بشدة على نجاح أبوظبي في تنظيم النسخة الـ 18 من كأس العالم للأندية في الفترة من 3 إلى 12 فبراير، بمشاركة 7 أندية.

وقال إنفانتينو إن أبوظبي أبهرت العالم وقدمت عملا رائعا ونجحت في تنظيم مثالي جدا، ذاكرا أن أبوظبي بجانب نجاحها التنظيمي فإنها رحبت بالفرق المشاركة ووفرت لها كل شيء.

وأضاف: حتى الآف الجماهير الذين قدموا من مختلف دول العالم لمتابعة البطولة وجدوا ترحيبا كبيرا من أبوظبي التي أعتدنا منها في كل البطولات هذا الاهتمام والاحترام.

وهنأ انفانتينو، تشيلسي الإنجليزي بلقب البطولة، وقال إن النهائي الذي جمع النادي اللندني مع وصيفه بالميراس البرازيلي كان متميزا من الناحية الفنية ولائقاً باسم البطولة التي تجمع أبطال القارات، ذاكرا أيضا أن الحضور الجماهيري كان رائعا.

وتمنى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في ختام حديثه أن يستمر تعاون الاتحاد مع أبوظبي لتنظيم بطولات ناجحة بذات المستوى في المستقبل، مضيفاً: لقد كان رائعا أن أشاهد كل القارات تأتي إلى أبوظبي لمتابعة البطولة، إنه نجاح كبير بالتأكيد.

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