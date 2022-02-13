راشد النعيمي وأنفانتينو والجابر يتوّجون تشيلسي بالذهب

المصدر: أبوظبي: البيان الرياضي

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توج الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم وجياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة رئيس اللجنة التنفيذية بالنادي، تشيلسي الإنجليزي بكأس النسخة الـ 18 من بطولة كأس العالم للأندية عقب فوزه مساء أمس السبت على بالميراس البرازيلي 2-1 بإستاد محمد بن زايد بأبوظبي.

كما تم تتويج بالميراس بالميداليات الفضية والأهلي المصري بالبرونزية.

وجاء التتويج وسط احتفالات جماهير النادي اللندني ودموع جمهور الفريق القادم من ساوبولو البرازيلية، الذي حضر بكثافة إلى اللقاء وساند فريقه بقوة، لكن النتيجة ذهبت لمصلحة النادي الإنجليزي الذي أحرز اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

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