الأهلي.. برونزية ثالثة وأرقام قياسية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أحرز الأهلي المصري برونزية ثالثة في كأس العالم للأندية، بفوزه على الهلال السعودي برباعية نظيفة، في القمة العربية باستاد آل نهيان، وسط حضور جماهيري كبير محققاً 3 أرقام قياسية.

وبات الأهلى أكثر الأندية تتويجاً بالميدالية البرونزية في تاريخ المونديال، إذ كانت أول برونزية يحصل عليها في عام 2006، والمرة الثانية في 2020، لينفرد بهذا الرقم، ويفض الشراكة مع مونتيري المكسيكي، الذي حصل على البرونزية مرتين عامي 2012 و2019.

كما رفع الأهلي عدد انتصاراته في مونديال الأندية إلى 6 انتصارات، ليصبح ثالث أكثر الأندية تحقيقاً للفوز في تاريخ البطولة، بعد ريال مدريد الذي حقق 8 انتصارات، وبرشلونة بـ 6 انتصارات، أما الرقم الثالث، فحققه عقب أول مباراة في النسخة الحالية، وأصبح أكثر الأندية خوضاً للمباريات في البطولة، بـ 18 مباراة، بفارق مباراتين عن مونتيري المكسيكي، الذي يأتي في المركز الثاني.

ويعد فوز الأهلي على الهلال، هو الأول له في مباراة رسمية في تاريخ مواجهاتهما، الذي شهد 6 مباريات سابقة في بطولات ودية، سجل رباعية الأهلي، أمس، ياسر إبراهيم (هدفين) في الدقيقتين 8 و18، وأحمد عبد القادر (40)، وعمرو السولية (64)، وألغى حكم المباراة هدفاً سجله أحمد عبد القادر في الدقيقة 70، بداعي التسلل، ولعب الهلال المباراة بتسعة لاعبين، بعد طرد البرازيلي ماتيوس بيريرا ومحمد كنو في الدقيقتين 14، و28.

وبهذه النتيجة، حقق الهلال السعودي المركز الرابع، في ثاني مشاركة له في المونديال، وكان حقق المركز نفسه في نسخة عام 2019.

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