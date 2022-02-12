تشيلسي بطل العالم للمرة الأولى في تاريخه

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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توج تشيلسي الأنلجيزي بلقب كأس العالم للأندية "الإمارات 2021" للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على أرضية ملعب محمد بن زايد بابوظبي، والذي أستمر 120 دقيقة وأنتهى زمنه الرسمي بالتعادل الإيجابي 1-1، وتمكن الفريق الأنلجيزي من إضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء في الشوط الأضافي الثاني، حسم بها واحدة من أشرس مواجهات النهائيات، ليحافظ تشيلسي على تفوق الأندية الأوربية ويحقق حلمه بعد إخفاقه في محاولته الأولى عام 2012 ويصبح ثالث نادي أنجليزي يتوج باللقب بعد مانشيستر يونايتد وليفربول.

قدم الفريقان مباراة قوية وسط حشود جماهيرية غفيرة غطت على المدرجات، خاصة الجمهور البرازيلي الذي غطى على حضور مشجعي النادي اللندني، وجاء التقدم بواسطة تشيلسي عن طريق لوكاكو في الدقيقة 54، وتمكن بالميراس من إدراك التعادل من ركلة جزاء إحتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو نجح رافائيل فيغا في وضعها بالشباك، لتشتعل المواجهة بين الفريقين وسط هجوم متبادل مع أفضلية تشيلسي صاحب المبادرة الهجومية وسط تراجع بالميراس الذي ركز خلال شوطي اللعب على الأسلوب الدفاعي والهجمات المرتدة، لتستمر المباراة إلى الأوقات الإضافية التي حسم فيها الأنجليزي المواجهة بالهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها كاي هافيرتز في الدقيقة 117، وخلال الدقائق المتبقية حاول النادي البرازيلي تعديل النتيجة وتعرض لاعبه لوان للبطاقة الحمراء في الدقيقة الحمراء، واعقبها صافرة النهاية التي أعلنت تتويج تشيلسي باللقب الثمين.

وبإنتهاء مباريات البطولة ، يصبح ترتيب الأندية السبعة التي شاركت في النسخة 18 من البطولة العالمية: تشيلسي في المركز الأول، صاحب الكاس والميدالية الذهبية، بالميراس ثانيا بالميدالية الفضية، وياتي في المركز الثالث الأهلي القاهري بالميدالية الفضية التي توج بها عقب فوزه على الهلال السعودي الذي حل رابعا، فيما جاء مونتيري المكسيكي خامسا، والجزيرة الإماراتي سادسا، أضافة إلى بيراي التاهيتي الذي ودع البطولة من المرحلة الأولى في المركز الأخير.

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