تعرف على أشهر "مزحة" في مونديال الأندية

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

قادت روح التنافس في كأس العالم للأندية 2021 والمناكفات المستمرة بين الجماهير إلى أنتاج أشهر "مزحة" تم تداولها بين جماهير تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل لقاء الفريقين مساء اليوم في نهائي البطولة بابوظبي.

تقول المزحة التي بدأت من الجمهور الإنجليزي في الرواية الأولى تعليقا على مشاركة "تشيلسي" في مونديال الأندية، أن الأستاذ سأل التلاميذ عن أصغر شي في العالم، وأن أحد الطلاب رد بقوله "تشيلسي"، فضحك الجميع وتم تحرير شهادة نجاح لكل من الفصل.

لكن بعدها تم تداولها بشكل واسع وأصبحت مشاركة ثابتة لعدد كبير من الجمهور خاصة بعد مباراة بطل أوروبا أمام الهلال السعودي، فعلي الرغم من الفوز الذي حققه تشيلسي لكنه لم يسلم من سخرية لاذعة لمشجعي عدد من الأندية الذين ظلوا يكررون ذات المزحة على الحساب الرسمي للنادي في "تويتر".

وقبل لقاء اليوم، استغل جمهور بالميراس المزحة لمصلحته وأصبح يناكف بها جمهور النادي الإنجليزي، والذي بدوره أيضا ظل يحرف المزحة ليصف بالميراس بانه أصغر شي في العالم، وهكذا تم تداول المزحة ليوظفها كل مشجع حسب إنتمائه مع تغيير أسم النادي المنافس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز