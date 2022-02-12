الأهلي المصري يحرز برونزية مونديال الأندية للمرة الثالثة في تاريخه

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أحرز الأهلي المصري برونزية كأس العالم للأندية بعد تغلبه على شقيقه الهلال السعودي برباعية نظيفة، في القمة العربية التي جرت على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وسط حضور جماهيري بلغ 9 آلاف متفرج.

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن حقق المركز الثالث في نسختي 2006 و2020، محققاً أكبر فوز له في تاريخ مشاركاته السبعة في مونديال الأندية، ليرفع عدد انتصاراته إلى 7 انتصارات من 17 مباراة خاضها في البطولة، فيما اكتفى الهلال السعودي بالمركز الرابع، في ثاني مشاركة له في مونديال الأندية، بعدما كان قد حقق نفس المركز في نسخة عام 2019.

ويعد الفوز هو الأول على الهلال السعودي في مباراة رسمية في تاريخ مواجهاتهما الذي شهد 6 مباريات سابقة في بطولات ودية.

سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم (هدفين) في الدقيقتين 8 و18، وأحمد عبد القادر (40)، وعمرو السولية (64).

ولعب الهلال السعودي المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد البرازيلي ماتيوس بيريرا في الدقيقة 14، ومحمد كنو في الدقيقة 28.

وضرب الأهلي بقوة منذ بداية المباراة وحتى النهاية وبسط نفوذه بالكامل منذ الدقيقة الأولى، ونجح في التقدم مبكراً عن طريق رأسية المدافع ياسر إبراهيم الذي ارتقى لعرضية علي معلول في شباك الحارس محمد العويس.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني له بعد أن استغل تسديدة محمد هاني التي ارتدت من حارس المرمى ووضعها برأسه في الشباك.

وعانى الهلال السعودي بسبب النقص العددي وسط طوفان من هجمات لاعبي الأهلي الذين أهدروا فرصاً بالجملة إلى أن تمكن أحمد عبد القادر من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 40.

وكاد الأهلي أن يخرج بنتيجة تاريخية في الشوط الثاني لولا إضاعة العديد من الفرص التي سنحت له وسط اعتماد الهلال على التأمين الدفاعي لتعويض النقص العددي في صفوفه.

وأضاف عمرو السولية الهدف الرابع في الدقيقة 64 من تسديدة قوية من خارج المنطقة سكنت الزاوية اليمنى للحارس محمد العويس.

وألغى حكم المباراة هدفاً سجله أحمد عبد القادر في الدقيقة 70 بداعي التسلل.

وحاول الأهلي زيادة غلة الأهداف في الدقيقة الأخيرة ولكنه لم يتمكن من تحقيق مراده لتنتهي المباراة برباعية نظيفة.

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