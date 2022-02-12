الأهلي والهلال.. قمة عربية بطموح البرونزية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم العربي في الخامسة مساء اليوم صوب استاد آل نهيان لمتابعة القمة العربية بين الأهلي المصري والهلال السعودي في صراع على برونزية كأس العالم للأندية «الإمارات 2021».وتكتسي القمة التاريخية بأهمية كبيرة كونها بين زعيمي قارتي أفريقيا وآسيا، وناديي القرن في القارتين السمراء والصفراء، ولما يملكانه من شعبية كبيرة ويتوقع أن تحظى بمتابعة قياسية، خصوصاً وأن كل فريق يطمح للبرونزية المونديالية.

ويعد لقاء الأهلي والهلال هو المواجهة العربية الخالصة التاسعة في تاريخ مواجهات الأندية العربية في كأس العالم للأندية، حيث يخوض كل فريق المواجهة العربية الثالثة له في تاريخ مشاركاته بالبطولة، كما أنها المواجهة الرسمية الأولى بين الكبيرين في إحدى البطولات المعترف بها، وسبق أن التقيا 6 مرات من قبل، الأولى في تصفيات البطولة العربية موسم 88 - 89 وانتهت بالتعادل 1-1، أما المواجهة الثانية فكانت في بطولة النخبة العربية عام 95 في الرياض وفاز الأهلي 1 - 0، والمواجهة الثالثة في بطولة الأندية العربية أبطال الدوري عام 96 في القاهرة وفاز الأهلي بالنتيجة نفسها، وتواجها في نهائي دورة الصداقة الدولية عام 98 وحقق الهلال الفوز 1 - 0، والتقيا في الدور التمهيدي للبطولة العربية عام 2004 وتعادلاً سلبياً، فيما حضر التعادل 1-1 في آخر مواجهة ودية جمعتهما في الرياض عام 2013.

المرة الثالثة

الأهلي يدخل اللقاء باحثاً عن التتويج بالبرونزية للمرة الثالثة في مونديال الأندية بعد أن حقق المركز الثالث عامي 2006 و2020. واجتمع محمود الخطيب رئيس النادي مع اللاعبين عقب مباراة بالميراس وطالبهم بالتركيز وتحقيق الفوز، ولكن الفريق يفتقد الثنائي أيمن أشرف للطرد في نصف النهائي، وأفشة للإيقاف للحصول على إنذارين، بينما يتوقع أن تشهد تشكيلة الأهلي مشاركة الدولي محمد عبد المنعم العائد إلى القلعة الحمراء بعد إنهاء إعارته لفيوتشر.

إنجاز أول

أما الهلال، زعيم القارة الآسيوية، فيدخل المباراة باحثاً عن الإنجاز الأول في المونديال بتحقيق البرونزية، بعدما كان حل في رابعا في 2019 عقب الخسارة من مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح، ويعزز طموحات الهلال الأداء الملحمي الذي قدمه في مواجهة تشيلسي ،في نصف النهائي وحظي خلالها بإشادة كبيرة.

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