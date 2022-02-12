موسيماني: الهلال متميز في جميع خطوطه

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد موسيماني مدرب الأهلي المصري، أن فريقه يستهدف الحصول على الميدالية البرونزية من أجل مصر وأفريقيا، معترفاً بقوة المنافس، الذي فاز على الجزيرة بستة أهداف، وخسر بصعوبة أمام تشيلسي مؤكداً أن الهلال يتمتع بقوة هجومية كاسحة ومتميز في جميع خطوطه، وقال: فريقنا يضم عناصر متميزة قادرة على الفوز.

وذكر موسيماني أنه ما زال يشعر بخيبة أمل لعدم بلوغ نهائي البطولة، لأنه يؤمن بأن الفريق كان يستحق تخطي بالميراس، وقال: علينا تجاوز أحزاننا سريعاً وأن نعمل بشكل مستمر من أجل النتائج الإيجابية. وأثني مدرب الأهلي على الدعم الكبير الذي يحظى به الفريق من جماهير النادي، وقال: هم يقفون دائماً خلف الفريق ويساهمون مع اللاعبين في الانتصارات.

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