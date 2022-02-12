تشيلسي وبالميراس.. موعد مع التاريخ

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتجه أنظار العالم نحو أبوظبي، عاصمة الأمن والأمان، التي تحتضن نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021 وتشهد ميلاد بطل جديد، خلال المواجهة المرتقبة بين تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي عند الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد محمد بن زايد، ويقف الفريقان على موعد مع التاريخ في سعيهما لتحقيق اللقب الأول ويتطلع تشيلسي الذي يشارك للمرة الثانية في البطولة للثأر من الكرة البرازيلية، بعدما سقط أمام كورينثيانز ١- صفر في نهائي 2012، وهي الخسارة الوحيدة لممثل أوروبا أمام نظيره من أمريكا الجنوبية في آخر 14 نسخة، كما يسعى «البلوز» ليصبح ثالث فريق إنجليزي يتوج باللقب بعد مواطنيه مانشستر يونايتد في 2008 وليفربول في 2019، وفي المقابل يلعب بالميراس من دون ضغوط أمام تشيلسي حيث بدأ النسخة الحالية بقوة بتجاوزه الأهلي 2 - صفر

ويترقب الملايين حول العالم، لقاء نهائي النسخة 18 من «مونديال أبوظبي»، في مباراة اشتعلت مبكراً على مواقع التواصل الاجتماعي بتحديات قوية بين الطرفين، وكل طرف يراهن على تحقيق الانتصار والعودة إلى بلاده بكأس البطولة، فيما تحسم أرضية الملعب الصراع لتعلن البطولة عن صاحبها أمسية اليوم، في مباراة أكمل الفريقان التحضيرات لها بجدية وروح معنوية عالية.

مشوار التأهل

ونجح بالميراس في بلوغ المباراة النهائية بفوزه على الأهلي المصري في الجولة الماضية «مرحلة نصف النهائي»، بهدفين دون رد بعد استفادة البرازيلي من إرهاق لاعبي بطل أفريقيا، بينما تجاوز تشيلسي وبصعوبة بالغة عقبة الهلال السعودي بهدف نتج من خطأ فردي في دفاع «الزعيم» الذي أبهر العالم بمستواه المتميز خلال تلك المواجهة.

وقياساً بأداء الفريقين اللذين يتصارعان على لقب البطولة اليوم فإن الباب يظل مفتوحاً للوصول إلى منصات التتويج نسبة لتقارب المستوى الفني مع أفضلية نسبية للفريق القادم من لندن، وزاد هذا التقارب من تفاعل الجماهير التي يتوقع أن تحتشد مبكراً في مدرجات استاد محمد بن زايد لمتابعة اللقاء الملتهب والتعرف على هوية البطل الجديد الذي سيعانق اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

6 مباريات

شهدت البطولة التي انطلقت في الثالث من الشهر الجاري وتختتم اليوم، إقامة 6 مباريات، وتبقت مباراتان، السابعة والثامنة لتحديد ترتيب الأندية بشكل حاسم والكشف عن البطل الجديد ووصيفه، وتحدد صاحب المركز الخامس وهو مونتيري، وجاء الجزيرة سادساً، وبيراي بطل تاهيتي سابعاً، وودع البطولة منذ المرحلة الأولى بالخسارة من الجزيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز