زولت لوف: هدفنا تكرار إنجاز مانشستر يونايتد وليفربول

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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شدد زولت لوف مساعد مدرب تشيلسي على صعوبة المواجهة مع بالميراس، مشيراً إلى جاهزية فريقه للمواجهة من أجل حصد اللقب لأول مرة، وقال: مونديال الأندية بطولة مهمة لنا، ونسعى للفوز بها لنصبح النادي الإنجليزي الثالث الذي يتوج بلقبها بعد مانشستر يونايتد وليفربول، كما نعرف الكثير عن منافسنا الذي لم يخسر في آخر 10 مباريات، كما يحظى بتشجيع عدد كبير من جماهيره الذين أتوا إلى أبوظبي.

وأشار لوف إلى أن تشيلسي لا يزال يأمل حضور مديره الفني توخيل وأن يحصل على نتيجة فحص سلبية، وكشف أن الحارس ميندي جاهز ودخل التدريبات مع الفريق. وعلق لوف على قرار زياش بعدم عودته للمنتخب المغربي وقال: ليست مشكلتنا ولسنا طرفاً فيها، ما يهمنا هو مدى تركيزه مع الفريق.

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