طرح تذاكر إضافية لنهائي مونديال الأندية

المصدر: وام

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يشهد "استاد محمد بن زايد" في أبوظبي المباراة النهائية التاريخية لبطولة كأس العالم للأندية FIFA الإمارات 2021، والتي تجمع بين نادي تشيلسي الإنجليزي ونظيره بالميراس البرازيلي غدا السبت 12 فبراير عند الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

ونجحت العاصمة الإماراتية على مدى الأسبوعين الماضيين في إثبات ريادتها مجدداً بصفتها وجهةً عالميةً لأبرز الأحداث الرياضية الكبرى، وذلك من خلال تنظيمها لمنافسات هذا المهرجان الكروي الكبير .. وتمّ الإعلان اليوم عن طرح تذاكر إضافية للمشجعين الراغبين بحضور المباراة النهائية وذلك حصرياً على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA): www.fifa.com/tickets

وشهدت حتى الآن منافسات البطولة ست مباريات وعشرين هدفاً، ممّا يعد بالكثير من التشويق والحماس في المباراة النهائية التي تجمع النادي اللندني حامل لقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2021 - 2022 ونظيره من ساوباولو الفائز بكأس ليبرتادوريس، وكل من الفريقين يسعى لتحقيق اللقب للمرّة الأولى في تاريخه.

وأنهى تشيلسي مشاركته الوحيدة السابقة في بطولة كأس العالم للأندية FIFA في مركز الوصيف عام 2012، بينما يُتاح له هذا العام فرصة إضافة اللقب إلى خزانة كؤوسه بفضل الدعم الواسع الذي يحظى به في الإمارات، خاصةً من الجالية الإنجليزية الكبيرة التي تُقيم في الدولة.

وقال متوسط ميدان الفريق جورجينيو: نحن نقدّر مساندة جماهير تشيلسي لنا في أبوظبي، نحتاجهم بجانبنا يوم غد .. سنقدم كل ما لدينا لأجلهم وسيكون من الرائع أن نحتفل بمثل هذا اللقب في منتصف الموسم.

كما توافدت الآلاف من جماهير بالميراس إلى أبوظبي من البرازيل لتشجيع فريقهم وإضفاء الكثير من الحماسة والشغف على أجواء البطولة في أبوظبي، ويسعي الفريق البرازيلي للفوز بالبطولة للمرة الأولى بعد أن أنهى مشاركته الأولى العام الماضي في المركز الرابع.

وبلغ تشيلسي المباراة النهائية بعد تحقيق فوز صعب على نادي الهلال السعودي في نصف النهائي، بينما نجح بالميراس في الوصول إلى المباراة بعد تجاوز نادي الأهلي المصري بهدفين مقابل لا شيء.. كما يلتقي الفريقان اللذان خسرا في الدور نصف النهائي على "استاد آل نهيان" غدا السبت عند الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات في مباراة تحديد المركز الثالث.

وتستمر الأنشطة التفاعلية التي تحيط "استاد محمد بن زايد" في أبوظبي، مقدمةً فرصة لتفاعل الجماهير في المنطقة الرسمية المخصصة لهم، فيستطيع الجميع المشاركة بعدد من الألعاب المتعلقة بكرة القدم وغيرها من الأنشطة التي تستمر لثلاث ساعات قبل انطلاق صافرة المباراة.. كما يتواجد "ظبي"، التعويذة الرسمية لكأس العالم للأندية FIFA الإمارات العربية المتحدة 2021 مع الجماهير من كُلّ الأعمار، فضلاً عن اختيار المشجعين لقائمة الأغاني التي تُبث في الملعب من خلال مشاركة صورهم من داخل المباراة على وسائل التواصل الاجتماعي مع إضافة اسم أغنيتهم المفضلة وهاشتاج HeyFCWCDJ#.

وتُواصل المباريات على أرض الملعب اعتمادها على تقنية التسلل شبه الآلية التي خضعت للتجريب بنجاح ضمن منافسات كأس العالم للأندية FIFA الإمارات 2021، بالإضافة لتكنولوجيا التجسيد التتبعي ثلاثي الأبعاد التي تعرض اللقطات على شكل رسوم متحركة تظهر على الشاشة الضخمة في الملعب وكذلك من خلال النقل التلفزيوني بهدف منح المتابعين فهماً أوضح لطبيعة القرارات المتخذة بشأن حالات التسلل.

كما يتم التعاون بين الاتحاد الإماراتي لكرة القدم والـFIFA للاستفادة بشكل مستدام من استضافة الدولة لهذه البطولة العالمية وذلك عن طريق المبادرات التي يقدمها برنامج فيفا فوروورد "FIFA Forward"، والتي تشمل تطوير الهيكليات الإدارية والتربوية مما يتماشى مع رؤية2038 الاستراتيجية لكرة القدم الإماراتية.

وتلتزم البطولة بإجراءات صارمة للوقاية من كوفيد-19 بهدف ضمان توفير بيئة آمنة خلال المنافسات وحماية صحة وسلامة الجميع، وذلك تبعاً للقوانين والأنظمة المتبعة في أبوظبي.

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