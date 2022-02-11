تشيلسي وبالميراس .. رحلة البحث عن اللقب الأول في مونديال الأندية

المصدر: وام

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يبحث كل من تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، وبالميراس البرازيلي بطل كأس كوبا ليبارتادورس عن لقب أول غائب عن خزائن الفريقين ، وذلك حينما يلتقيان في نهائي كأس العالم للأندية "الإمارات 2021" يوم غد "السبت" على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وتأهل بالميراس عقب الفوز على الأهلي المصري بهدفين دون مقابل خلال لقاء نصف النهائي، فيما تأهل تشيلسي عقب الفوز على الهلال السعودي بهدف دون مقابل.

يأمل تشيلسي الإنجليزي في اضافة لقب أول لمونديال الأندية إلى خزائنه بعد آخر لقب أوروبي توج به وهو دوري أبطال أوروبا.

وبلغت أبرز بطولات نادي تشيلسي الإنجليزي 10 بطولات هي دوري أبطال أوروبا مرتين، والدوري الأوروبي مرتين، والدوري الإنجليزي 6 مرات، فيما حقق الميدالية الفضية بمونديال الأندية نسخة 2012.

ويتسلح تشيلسي بعدد من النجوم أبرزهم الحارس السنغالي إدواردو ميندي العائد من التتويج مع منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى، والبلجيكي روميلو لوكاكو، والإيطالي جورجينيو والفرنسي نجولو كانتي والمغربي حكيم زياش.

أما الطرف الثاني من النهائي فريق بالميراس، فيدخل اللقاء طامحا في تحقيق اللقب للمرة الأولى أيضا، حيث كان المركز الرابع هو الأفضل له في مشاركته السابقة بمونديال الأندية.

وبلغت أبرز بطولات النادي البرازيلي 17 لقبا هي الدوري البرازيلي 10 مرات، وكأس البرازيل 4 مرات ، وكأس كوبا ليبارتادورس 3 مرات.

ويتسلح الفريق بعدد من النجوم أبرزهم الثلاثي البرازيلي رافائيل فيجا، ودودو، وديفرسون، بالإضافة إلى الباراجواياني جوستافو جوميز.

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