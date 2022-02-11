موسيماني: هدفنا البرونزية امام الهلال من أجل مصر وأفريقيا

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال بتيسو موسيماني مدرب الأهلي المصري أن فريقه يستهدف الحصول على الميدالية البرونزية بالفوز على الهلال السعودي غدا من أجل مصر وأفريقيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والربع ببطولة كاس العالم للأندية، معترفا في ذات الوقت بقوة المنافس، ذاكراً انه فريق كبير اثبت قوته عندما فاز على الجزيرة بستة أهداف مقابل هدف، وعندما خسر بصعوبة امام تشيلسي الإنجليزي الذي كان قريباً من الفوز عليه وبلوغ نهائي المونديال، مؤكداً أن الهلال يتمتع بقوة هجومية كاسحة ومتميز في جميع خطوطه، لكنه عاد وأشار إلى أن فريقه ايضاً يضم عناصراً متميزة قادرة على تحقيق الفوز غداً.

وذكر موسيماني أنه مازال يشعر بخيبة آمل كبيرة لعدم بلوغ نهائي البطولة، لانه يؤمن بان الفريق كان يستحق تخطي بالميراس في نصف النهائي، وأضاف: لكن علينا أن تجاوز أحزاننا سريعاً وأن نعمل بشكل مستمر من أجل النتائج الإيجابية، والإنتصارات وحدها هي التي تعيدنا من جديد للظهور في مونديال الأندية، ويجب أن نعمل حتى نتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا ونعيد المحاولة مرة أخرى.

وأثني مدرب الأهلي على الدعم الكبير الذي يحظى به الفريق من قبل جماهير النادي، وقال أنهم يقفون دائما خلف الفريق ويعتبرون جزء من اللعبة ويساهمون مع اللاعبين في الإنتصارات بتواجدهم في المدرجات.

وأضاف: أنا أحب جمهور الأهلي وأحترمه لانه لايترك فريقه، وعلى المستوى الشخصي يقدمون لي الدعم أيضا حتى وإن كانت هنالك مجموعة تنتقدني لان ذلك وضع طبيعي في كرة القدم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز