جارديم: نحترم تاريخ الأهلي ونعمل للفوز

المصدر: أبوظبي: احمد عيسى

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أكد ليوناردو جارديم مدرب الهلال السعودي إحترامه لتاريخ الأهلي المصري الذي يلتقيه غدا في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية 2021، ذاكرا ان الأهلي فريق يستحق الإحترام، وأن كل مباراة لديها تاريخها الخاص وأضاف: في مباراة الغد هدفنا الفوز بالمركز الثالث ونيل الميدالية البرونزية مع تأكيد إعترافنا بقوة المنافس وجودة لاعبيه.

وأعترف جارديم بصعوبة اللقاء، مشيرا إلى أن المباراة ستكون مليئة بالإثارة وحافلة بالندية، وأضاف: سنبذل قصارى جهدنا للفوز، وندخل بذات القوة التي خضنا بها مباراة تشيلسي، في كرة القدم يجب أن تجتهد دائما لانه لايوحد خصم ضعيف أوقوي، التراخي يقود أي فريق للخسارة، وبالتأكيد نحن سنلعب أمام منافس كبير ولديه عناصر متميزة لذلك يجب أن نلعب بتركيز ومجهود كبير طوال شوطي اللعب.

وأشار مدرب الزعيم إلى جاهزية لاعبيه للقاء، مؤكدا في ذات الوقت مواصلة غياب سلمان الفرج لأنه وحسب قوله، مازال يعاني من الآم الإصابة ولم يصل إلى كامل الجاهزية.

وعلق جارديم على وجود صعوبة في إختياره للتشكيلة بسبب زحمة النجوم وقال: نحتاج إلى 23 أو 24 لاعبا، جميعهم يتنافسون من أجل المشاركة الأساسية وهذا شي جيد للفريق، ومن يكون اكثر جاهزية ينال الفرصة ونحن نحتاج لهم جميعا لذلك لاتوجد مشكلة في الإختيار.

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