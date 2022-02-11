رفع نسبة الحضور الجماهيري في اليوم الختامي لمونديال الأندية إلى 100%

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية (الإمارات 2021)، رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بنسبة 100% في ملعبي محمد بن زايد وآل نهيان، وذلك خلال مباراة تحديد المركز الثالث التي تجمع الهلال السعودي والأهلي المصري،وكذلك المباراة النهائية بين تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي.

وناشدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حيث يجب على جميع الجماهير من عمر 12 سنة فما فوق تقديم حالة المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن، بالإضافة لنتيجة فحص PCR سلبية صالحة لمدة 96 ساعة على الأقل.

ويتوجب على من هم دون سن الـ12 عاماً، تقديم حالة المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن، بالإضافة لنتيجة فحص PCR سلبية صالحة لمدة 48 ساعة على الأقل.

وقدمت اللجنة العليا المنظمة الشكر إلى الجهات المختصة بالدولة، في ظل الجهد المبذول لإنجاح البطولة تنظيمياً، وعلى كل المستويات، كما وجهت اللجنة الشكر إلى فريق الخدمات الطبية الذي عمل على مدار أيام البطولة بشكل ساهم في هذا النجاح.

وتصل بطولة كأس العالم للأندية بأبوظبي التي تحمل الرقم 18 في تاريخ البطولة غداً السبت، محطة الختام، عندما يلتقي تشيلسي بطل أوروبا مع نظيره بالميراس بطل أميركا اللاتينية على لقب البطولة، فيما يسبق هذه المباراة لقاء الهلال السعودي والأهلي المصري على المركز الثالث.

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