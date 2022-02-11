بشرى سارة لجماهير الهلال السعودي قبل موقعة الأهلي

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شهدت تدريبات الهلال السعودي عودة قائد الزعيم سلمان الفرج للمشاركة من جديد، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي الذي كان خضع له من أجل التعافي من إصابته.

وجاءت مشاركة سلمان لتزف بشرى سارة لجماهير الهلال، قبل موقعة الزعيم والأهلي المرتقبة في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بدولة الإمارات.

وركز البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال السعودي، على بعض الجمل الخططية خلال التدريبات الأخيرة للأزرق من أجل الاستعداد بشكل جيد لمواجهة الأهلي، في ظل رغبة بطل السعودية في التتويج بالميدالية البرونزية بمونديال الأندية لأول مرة في تاريخه.

وكان الهلال خسر من تشيلسي الإنجليزي بهدف دون رد في الدور نصف النهائي، بينما خسر الأهلي من بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد.

الجدير بالذكر أن مباراة الهلال والأهلي ستقام على ملعب آل نهيان بأبوظبي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

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