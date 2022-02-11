الأهلي والهلال ..قمة عربية في مونديال الأندية " الإمارات 2021"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقي الأهلي المصري بطل افريقيا والهلال السعودي بطل آسيا يوم غد "السبت" على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2021" والتي يسدل عنها الستار غدا أيضا بمواجهة تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي في المباراة النهائية على استاد محمد بن زايد.

وستكون المواجهة العربية من العيار الثقيل بين بطلي افريقيا وآسيا من أجل حسم المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية.

والتقى الفريقان من قبل في 6 مواجهات رسمية وودية، فاز الأهلي في اثنين والهلال في واحدة وتعادلا في ثلاث مباريات.

وخاض الهلال من قبل مواجهتين عربيتين في مونديال الأندية، الأولى كانت أمام الترجي في نسخة 2019، وفاز فيها والثانية كانت أمام الجزيرة الإماراتي في النسخة الحالية وفاز فيها أيضا.

فيما خاض الأهلي مواجهتين عربيتين في مونديال الأندية كانت الأولى أمام الاتحاد في نسخة 2005 و خسرها، والثانية أمام الدحيل في نسخة 2020 وفاز فيها.

وتوج الأهلي بلقب افريقيا 10 مرات وهو الأكثر تتويجا في القارة الافريقية، فيما توج الهلال بلقب آسيا 4 مرات وهو الأكثر تتويجا في القارة الآسيوية.

ويسعى الأهلي بطل افريقيا للحصول على الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته بالبطولة العالمية وذلك بعدما توج بها من قبل في نسختي 2006، و2021.

أما فريق الهلال بطل آسيا فيأمل في تحقيق انجاز لأول مرة في ثاني مشاركاته بالبطولة حيث حقق المركز الرابع في أول مشاركة له بنسخة 2019، بعدما خسر أمام مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح، لتكون مواجهة الأهلي المصري في القمة العربية أمل جديد من أجل تحقيق مركز متقدم في البطولة العالمية.

وكان الفريقان قد تأهلا للمنافسة على المركز الثالث عقب الخسارة في نصف النهائي ، للأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون مقابل ، والهلال أمام تشيلسي الإنجليزي بهدف دون رد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز