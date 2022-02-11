مساعد مدرب تشيلسي: لسنا طرفاً في مشكلة حكيم زياش مع منتخب بلاده

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد زولت لوف مساعد مدرب تشيلسي أن النادي الإنجليزي ليس طرفاً في مشكلة اللاعب المغربي حكيم زياش مع منتخب بلاده، مشيراً إلى أن ما يهم النادي هو مردود اللاعب مع الفريق وتركيزه من أجل تقديم أفضل أداء له.

وعلق لوف على قرار زياش بعدم عودته مرة أخرى للمنتخب المغربي قائلاً:" لا أريد الحديث عما حدث بين زياش والمنتخب المغربي ومدربه، فهي ليست مشكلتنا ولسنا طرفاً فيها، ما يهمنا هو مدى تركيزه مع الفريق، وأعتقد أنه في حالة جيدة للغاية، وقدم أداء مميزاً في نصف النهائي، ونتطلع لمواصلة أداء الجيد مع الفريق".

وشدد لوف على على صعوبة المواجهة التي تجمع بطل أوروبا مع بالميراس البرازيلي غداً السبت في نهائي كأس العالم للأندية في أبوظبي، مشيراً إلى جاهزية فريقه للمواجهة من أجل حصد اللقب لأول مرة في تاريخ النادي الإنجليزي.

وقال لوف في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة للحديث عن النهائي:" نعرف الكثير عن بالميراس وأنهم أحد أكبر الأندية في البرازيل، ونتوقع مواجهة صعبة، خاصة وأن بالميراس يحظى بتشجيع عدد كبير من جماهيره الذين أتوا إلى أبوظبي، ولكننا بطل أوروبا وفريق قوي ونسعى بكل قوة لإحراز اللقب".

وأضاف:" عندما ندخل بطولة نلعب بطموح الفوز من أجل التتويج، ومونديال الأندية بطولة مهمة بالنسبة لنا، ونسعى للفوز بها لنصبح النادي الإنجليزي الثالث الذي يتوج بلقبها بعد مانشستر يونايتد وليفربول".

وتابع:" بالميراس يملك لاعبين على مستوى عال، وفريق جيد من الناحية التكتيكية، ولم يخسروا في آخر 10 مباريات، ولكننا بالطبع جاهزون واستعدينا بشكل جيد للمباراة التي أتمنى أن يستمتع بها الجماهير".

وأشار لوف إلى أن الفريق لا يزال يأمل حضور مديره الفني الألماني توماس توخيل الذي غاب عن التواجد في مباراة الهلال بسبب إصابته بفيروس كورونا، موضحاً أن الفريق ينتظر قدوم المدرب في غضون الساعات القادمة أو حتى صباح الغد، فما زال أمامنا 30 ساعة حتى موعد المباراة، ونأمل أن يحصل على نتيجة فحص سلبية من أجل الحضور.

ورفض لوف تحديد اسم لاعب بعينه في بالميراس على الفريق الإنجليزي الحذر منه، مؤكداً أن المنافس فريق جيد وعليهم التركيز على المجموعة ككل وليس لاعب بعينه.

وشدد على أن الفريق لديه الشعور بالثقة وبقدرته على الفوز باللقب، لافتاً إلى أن مباراتهم مع كورينثيانز البرازيلي في نهائي 2012 منذ مدة طويلة، وتشيلسي الآن لديه فريق مختلف ومدرب مختلف، كما أن المباراة أمام بالميراس مختلفة عن النهائي السابق.

وكشف أن الحارس السنغالي إدوارد ميندي مستعد للعب وجاهز بعد دخوله التدريبات مع الفريق، وسيتم اتخاذ قرار مشاركته أو الحارس كيبا مساء اليوم أو غداً بعد التشاور مع المدير الفني ومدرب الحراس.

وأبدى لوف إعجابه بالتنظيم الرائع لبطولة كأس العالم للأندية في الإمارات، مؤكداً أن الأجواء مثالية من النوحي كافة سواء تنظيم المباريات أو الفنادق وغيرها، ونشعر بالراحة والسعادة لوجودنا هنا، حيث المناخ والأجواء إيجابية وتساعدنا على الإعداد بشكل جيد.

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