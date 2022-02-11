نجوم تشيلسي يؤدون صلاة الجمعة في مسجد الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حرص عدد من نجوم تشيلسي الإنجليزي المسلمين على أداء صلاة الجمعة في مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، خلال تواجدهم في العاصمة الإماراتية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وأدى نجوم تشيلسي الإنجليزي المغربي حكيم زياش والألماني أنطونيو روديغير والفرنسي نغولو كانتي صلاة الجمعة في المسجد، وتداولت صور نجوم "البلوز" المسلمين من أمام مسجد الشيخ زايد الكبير والذي يعد أحد أبرز المعالم في أبوظبي.

ويلتقي تشيلسي مع بالميراس البرازيلي غداً السبت على استاد محمد بن زايد في نهائي كأس العالم للأندية (الإمارات 2021)، إذ يسعى كلا الفريقين لتحقيق لقب مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه.

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