«بيث» يدير نهائي «مونديال أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الحكم الدولي الأسترالي كريس بيث، لإدارة المباراة النهائية لكأس العالم للأندية «الإمارات 2021» والتي تجمع تشيلسي وبالميراس والمقرر إقامتها السبت المقبل على استاد محمد بن زايد، ويعاونه كل من أنطون شتشتينين وآشلي بيكهام، ومعهم الجزائري مصطفى غربال حكماً رابعاً، فيما تم إسناد إدارة لقاء الهلال السعودي مع الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث إلى الحكم الدولي الفرنسي كليمان توربان، في المباراة التي ستجمع بينهما على استاد آل نهيان يوم السبت أيضاً ويعاونه نيكولاس دانوس وسيريل جريجوري، والحكم الرابع المكسيكي سيزار راموس.

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