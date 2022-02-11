علي خصيف: مونتيري ضربنا بالمرتدات

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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أكد علي خصيف حارس الجزيرة أن مونتيري ضرب فريقه بالاعتماد على المرتدات في المباراة، التي انتهت 3-1 لصالح الفريق المكسيكي، وأشار إلى أن فريقه اندفع في الهجوم مع بداية اللقاء رغبة في تحقيق الفوز، ذاكراً أن مونتيري استفاد من هذا الاندفاع، وتمكن من إحراز 3 أهداف، وقال: في الشوط الثاني حدث تماسك وسط اللاعبين مع أداء متوازن، لذلك لم تهتز شباكنا ونجحنا في إحراز هدف. وأكد خصيف عدم رضائه عن محصلة الفريق، الذي أنهى البطولة في المركز السادس، وقال: قدمنا مستوى أقل من التوقعات، وحلمنا كان بلوغ أدوار متقدمة، حققنا الفوز في المباراة الأولى، ووصلنا إلى ربع النهائي، لكن بعدها لم يحالفنا التوفيق.

واستطرد: النتائج لم تكن جيدة، لكن البطولة أفادت الفريق كثيراً، ووفرت فرصة احتكاك قوي للاعبين أمام أندية كبيرة، وأكسبت بعض العناصر الخبرة، من خلال مشاركتها الأولى، ونأمل أن تعطينا هذه المشاركة دافعاً قوياً في المستقبل لتحقيق نتائج أفضل

ووجه علي خصيف التحية للقائمين على البطولة وقال: حظيت البطولة بتنظيم متميز، وخرجت بصورة طيبة.

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