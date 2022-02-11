لوكاكو إنهاء صيام 526 دقيقة

المصدر: أبوظبي - البيان

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جاء هدف البلجيكي لوكاكو مهاجم تشيلسي في مرمى الهلال في نصف نهائي كأس العالم للأندية ليعيد مهاجم «البلوز» لهز الشباك بعد صيام عن التهديف امتد 526 دقيقة.

وقاد لوكاكو، بطل أوروبا إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الثانية بتسجيله هدف المباراة الوحيد. وغاب لوكاكو عن التهديف في آخر 5 مباريات مع تشيلسي، إذ كان آخر هدف سجله في يناير الماضي في مواجهة تشيسترفيلد في كأس الاتحاد.

ولم ينجح «الدبابة» البلجيكية في إحراز أي هدف في مباريات تشيلسي أمام توتنهام في كأس رابطة المحترفين، واستمر الغياب في آخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي وبرايتون وتوتنهام، وفي مباراة بلايموث في الكأس.

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