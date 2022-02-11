الأهلي يستعد لموقعة الثالث بطموح البرونزية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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يستعد الأهلي المصري للمواجهة المرتقبة التي تجمعه بالهلال السعودي السبت في موقعة تحديد المركزين الثالث والرابع، بطموح التتويج بالميدالية البرونزية.

واستأنف الفريق تدريباته في أبوظبي، أمس، عقب حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد الخسارة من بالميراس في نصف النهائي. وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، صعوبة المواجهة ، مشدداً على ثقته في لاعبي الأهلي وقدرتهم على تقديم أداء يليق بهم وباسم بطل أفريقيا.

وقال : تابعنا مباراة الهلال وتشيلسي، ومباراتنا مع الهلال صعبة لأنها تجمع بين بطلي قارتي آسيا وأفريقيا وكل منهما يسعى لتحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم، لتتويج مجهود موسم قاري شاق ، بعيداً عن الصراع الفني داخل الملعب الذي توقع أن يكون كبيرا،وتمنى عبد الحفيظ أن يحالف الفريق التوفيق وتقديم عرض يليق بشخصية بطل إفريقيا وإنهاء البطولة بالتتويج بالميدالية البرونزية.

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