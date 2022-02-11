بن هزام: الحضور الجماهيري يعكس الثقة في قدرات الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أكد محمد بن هزام، المتحدث الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2021»، أن الحضور الجماهيري الكبير في المونديال يعكس ثقة كل الشعوب في دولة الإمارات، والإيمان بأنهم سيجدون لدينا كل وسائل الراحة، وهو ما يحقق الرسالة الأساسية لتنظيم البطولة، فالإمارات أرض الخير وتفتح دائماً أبوابها للترحيب بكل زائريها وقال: نحن سعداء بحالة الزخم التي تعيشها العاصمة أبوظبي وسعداء بالمستوى الفني للبطولة، والحضور القوي من جانب الاتحاد الدولي «فيفا»، والإشادات من جانب كل مسؤولي الفيفا، وكذلك تواجد 3 فرق عربية، وهذا يوضح القيمة المضافة للبطولة العالمية التي تحمل تنافساً مثيراً بين أبطال القارات، خصوصاً وأن المستوى الفني لجميع المباريات كان رائعاً.

إحصاءات

وأضاف: شهدت البطولة حضوراً جماهيرياً بلغ نحو 75 ألف متفرج حسب الإحصاءات الرسمية، ونتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً ضخماً في المباراة النهائية التي ستجمع فريقي تشيلسي وبالميراس كما هو الحال لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي تجمع قطبي الكرة العربية الأهلي المصري والهلال السعودي، كما يتم بث المباريات لملايين من جماهير كرة القدم بـ107 دول ومناطق حول العالم، فيما وصل عدد المتطوعين إلى 750 متطوعاً، وبلغ العدد الإجمالي لفريق العمل أكثر من 1,300 فرد وعدد الفريق الطبي 64 شخصاً في كل مباراة. وأشار بن هزام إلى أن الوصول للمرحلة الأخيرة من البطولة بالتعرف على طرفي المباراة النهائية، وسط هذه الحالة من الرضا والإنجاز، يعني النجاح الاستثنائي للبطولة على أرض الواقع، مما يوثق بالفعل لنسخة مختلفة في مسيرة أبوظبي مع المونديال.

8000 فحص

وأضاف: عدد الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا لجميع أعضاء فريق العمل والأندية المشاركة بلغ أكثر من 8,000 فحص، مما يؤكد أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لدينا، وهو الأمر الذي لا نغفله ونضعه دائماً في الاعتبار، كما تميزت البطولة بتطبيق أهم تقنيات كرة القدم بما فيها تقنية الـVAR وخط المرمى والتسلل الآلي.

وواصل بن هزام قائلاً: يظل الحضور الطاغي لجماهير كل الأندية المشهد الأبرز والبصمة الأهم في تلك النسخة، لقد شاهدنا حضوراً كبيراً لجماهير بالميراس البرازيلي خلال المواجهة مع الأهلي المصري، والأهم أن غالبية تلك الجماهير حضرت خصيصاً للدولة لمتابعة البطولة رغم بعد المسافات، وهو ما يعد دليلاً على نجاح التنظيم، خصوصاً إذا نظرنا للتواجد المكثف من جانب جماهير مونتيري المكسيكي، وكذلك الأهلي المصري والهلال السعودي وتشيلسي.

واختتم بن هزام مؤكداً أن الأيام القليلة ستشهد الكشف عن باقي تفاصيل البطولة، وقال: نتمنى التوفيق لكل الفرق، وأن يكون الجميع قد حقق جزءاً من أهدافه، لأنّ اللقب في النهاية يحرزه فريق واحد، لكن يبقى الوضع العام للبطولة والحالة الجماهيرية، أبرز مكاسبنا على المستوى الإماراتي من تنظيم هذا الحدث الكبير.

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