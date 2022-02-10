فيفا يعلن عن حكم مباراة الأهلي والهلال في مونديال الأندية

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الحكم المكلف بإدارة مباراة الأهلي المصري والهلال السعودي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، التي تستضيفها الإمارات.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مصر، الرابعة عصراً بتوقيت السعودية والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، وذلك على ملعب ستاد آل نهيان.

ومن المقرر أن يتولى الفرنسي كليمان توربان إدارة مباراة الأهلي والهلال السعودي، وهو نفس الحكم الذي أدارة مباراة الأهلي الماضية أمام بالميراس البرازيلي مساء الثلاثاء الماضي، التي انتهت لصالح الأخير بنتيجة 2/0 في الدور نصف النهائي من منافسات المونديال.

ويعاون توربان في إدارة المباراة، كلًا من نيكولاس دانوس وسايريل جرينجور، وسيزار أرتورو راموس حكماً رابعاً، وديلي ديلاجود حكماً للفيديو ويعاونه بولوس فان بوكيل.

ويبحث الأهلي عن الحصول على الميدالية البرونزية الثالثة في تاريخه بعدما سبق وحصل عليها خلال نسختي 2006 و2020، بينما يسعى الهلال السعودي لخطف البرونزية لأول مرة في تاريخه بعدما فشل في الفوز بها من قبل رغم زعامته على قارة آسيا.

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