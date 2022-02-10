أشعة القاهرة تحدد موقف الشناوي

المصدر: البيان

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كشف طبيب الأهلي المصري أحمد أبوعبلة عن آخر المستجدات الخاصة بعودة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر إلى التدريبات الجماعية لفريقه، بعد غيابه خلال الأيام الماضية بسبب الإصابة.

وكان الشناوي أصيب خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة ساحل العاج التي أقيمت في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، كانت الإصابة عبارة عن شد في العضلة الخلفية.

وقال أبوعبلة: "الشناوي في تحسن مستمر، سيخضع لأشعة على موضع الإصابة بعد عودته للقاهرة من أجل تحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية للأهلي".

الشناوي حالياً مع بعثة الأهلي التي تخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقامة بالإمارات.

ويواصل الحارس الدولي تدريباته التأهيلية في الجيم بشكل يومي، في إطار تنفيذه للبرنامج العلاجي الموضوع له من أجل التعافي من إصابته.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السعودي يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بعدما خرج الفريقان من الدور نصف النهائي للمونديال، حيث خسر الأهلي من بالميراس البرازيلي، بينما خسر الهلال من تشيلسي الإنجليزي.

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