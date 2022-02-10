محمد بن هزام: الحضور الجماهيري بمونديال الأندية يعكس الثقة في قدرات الإمارات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد محمد عبدالله بن هزام الظاهري، المتحدث الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2021"، أن الوصول للمرحلة الأخيرة من البطولة بالتعرف على طرفي المباراة النهائية وسط هذه الحالة من الرضا والإنجاز، يعكس مدى النجاح الذي حققته البطولة على أرض الواقع، ويوثق لنسخة مختلفة في مسيرة أبوظبي مع المونديال وجدارة الإمارة على الصعيد التنظيمي .

وقال محمد بن هزام في تصريحات له : "لغة الأرقام تبقى أفضل من يتحدث فقد شهدت البطولة حضوراً جماهيرياً بلغ نحو 75 ألف متفرج حسب الاحصائيات الرسمية " .. وتوقع أن تشهد المباراة النهائية التي تجمع فريقي تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي كما هو الحال لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي ستجمع قطبي الكرة العربية الأهلي المصري و الهلال السعودي إقبالا جماهيريا كبيرا .. فيما يتم بث المباريات لملايين من جماهير كرة القدم بـ107 دول ومناطق حول العالم مع وصول عدد المتطوعين إلى 750 متطوعا إلى جانب فريق عمل يضم أكثر من 1,300 وفريق طبي يتكون من 64 شخصاً في كل مباراة".

وأضاف: " عدد الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا لجميع أعضاء فريق العمل والأندية المشاركة بلغ أكثر من 8,000 فحص حتى الآن ما يؤكد أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لدينا الأمر الذي لا نغفله ونضعه دائماً في الاعتبار في حين تميزت البطولة بتطبيق أهم تقنيات كرة القدم بما فيها تقنية الـVAR وخط المرمى والتسلل الآلي.

وقال المتحدث الرسمي لمونديال أبوظبي : "يظل الحضور الطاغي لجماهير كل الأندية المشهد الأبرز والبصمة الأهم في تلك النسخة، لقد شاهدنا حضوراً كبيراً لجماهير بالميراس البرازيلي خلال المواجهة مع الأهلي المصري و الأهم أن غالبية تلك الجماهير حضرت خصيصاً للدولة لمتابعة البطولة رغم بعد المسافات، وهو ما يعد دليلاً على نجاح التنظيم، خصوصا إذا نظرنا للتواجد المكثف من جانب جماهير مونتيري المكسيكي، وكذلك الأهلي المصري والهلال السعودي وتشيلسي ".

و أشار ابن هزام إلى أن الحضور الجماهيري الكبير يعكس ثقة كل الشعوب في دولة الإمارات، والإيمان بأنهم سيجدون لدينا كل وسائل الراحة، وهو ما يحقق الرسالة الأساسية لتنظيم البطولة، فالإمارات أرض الخير وتفتح دائماً أبوابها للترحيب بكل زائريها.

وقال : " سعداء بحالة الزخم التي تعيشها العاصمة أبوظبي والمستوى الفني للبطولة، والحضور القوي من جانب الاتحاد الدولي "فيفا"، والإشادات من جانب كل المسؤولين، وكذلك تواجد 3 فرق عربية، وهذا يوضح القيمة المضافة للبطولة العالمية التي تحمل تنافساً مثيراً بين أبطال القارات، خصوصاً وأن المستوى الفني لجميع المباريات كان رائعاً".

وأكد أن الأيام القليلة ستشهد الكشف عن باقي تفاصيل البطولة، وقال: "نتمنى التوفيق لكل الفرق، وأن يكون الجميع قد حقق جزءًا من أهدافه، لأن اللقب في النهاية يحرزه فريق واحد، لكن يبقى الوضع العام للبطولة والحالة الجماهيرية، أبرز مكاسبنا على المستوى الإماراتي من تنظيم هذا الحدث الكبير".



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز