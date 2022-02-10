بالميراس يتدرب على الملاكمة قبل نهائي مونديال الأندية

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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واصل بالميراس البرازيلي تدريباته بأبوظبي للمقابلة التي تجمعه مساء السبت أمام تشيلسي الإنلجيزي في نهائي كأس العالم للاندية 2021، وكان لافتا أداء بعض لاعبي الفريق البرازيلي لتدريبات ملاكمة قبل مواجهة النهائي.

وأظهر مقطع فيديو، تنوع التدريبات التي يخضع لها الفريق البرازيلي تحت إشراف مدربه الشاب آبل فيريرا، ومنها تمارين ملاكمة، الأمر الذي يبدو غير مألوف في عالم كرة القدم، بجانب تدريبات أخرى معتادة أداها اللاعبون على صالة الجمانيزيوم وتمارين سباحة.

وقبل أيام لفت الملاكم الأوكراني الكسندور أوزيك الأنظار عندما تحول إلى كرة القدم وشارك في مباراة مع فريق بوليسيا الأوكراني في منافسات دوري الدرجة الثانية لكن ظهوره كان متواضعا وأنتشر له مقطع فيديو يهدر فرصة في مواجهة المرمى بعد مشاركته بديلا جعلت البعض يطالبه بالتركيز على الملاكمة وترك كرة القدم.

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