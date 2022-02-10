مونتيري يتخطى رقم برشلونة في مونديال الأندية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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قادت أهداف فريق مونتيري الثلاثة التي أحرزها في شباك الجزيرة في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، في كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أبوظبي، الفريق المكسيكي إلى تخطي رقم برشلونة الإسباني، في قائمة أكثر الأندية تسجيلاً للأهداف في مونديال الأندية.

وأنهى مونتيري مشاركته في النسخة الحالية من مونديال الأندية في المركز الخامس بعد فوزه على الجزيرة 3-1 على استاد آل نهيان في أبوظبي.

ورفع مونتيري رصيده من الأهداف خلال مشاركاته في كأس العالم للأندية إلى 25 هدفاً، ليتخطى برشلونة الذي سجل 23 هدفاً، فيما يتصدر ريال مدريد الإسباني قائمة الفرق الأكثر تسجيلاً للأهداف في البطولة بـ 31 هدفاً.

وجاءت المشاركة الخامسة للفريق المكسيكي في مونديال الأندية لترفع رصيده من الانتصارات إلى 6 انتصارات مقابل الخسارة في 4 مباريات.

وكان أكبر فوز حققه مونتيري في المونديال على حساب الأهلي المصري 5-1 في نسخة عام 2013 عندما أنهى البطولة في المركز الخامس.

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