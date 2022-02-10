تشيلسي ينجو من فخ الهلال ويلاقي بالميراس في نهائي مونديال الأندية

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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حقق تشيلسي الإنجليزي فوزاً صعباً على الهلال السعودي بهدف دون رد، سجله روميلو لوكاكو، في المباراة التي جرت مساء أمس، على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية (الإمارات 2021).

وضرب تشيلسي موعداً مع بالميراس البرازيلي في المباراة النهائية التي تقام السبت المقبل، فيما يلعب الهلال مع الأهلي المصري على البرونزية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ونجح الهلال، بطل آسيا، في إحراج بطل أوروبا، أمام 19175 متفرجاً حضروا في مدرجات استاد محمد بن زايد وقدم أداءً رائعاً خاصة في الشوط الثاني الذي كان قريباً من إدراك التعادل، لاسيما فرصة موسى ماريغا في الدقيقة 63 الذي أهدر هدفاً محققاً من انفراد صريح. ونجح تشيلسي في الحفاظ على تقدمه في الدقائق الأخيرة وسط محاولات هلالية لم يكتب لها النجاح لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي وتأهله للنهائي.

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