كيف علق الوليد بن طلال على خسارة الهلال السعودي من تشيلسي؟

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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علق العضو الذهبي بنادي الهلال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، على خسارة الهلال أمام بطل أوروبا تشيلسي الانجليزي بهدف دون رد في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية في أبوظبي.

وغرد "الوليد بن طلال" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نهنئ ممثل الوطن وبطل كأس آسيا نادي الهلال السعودي العالمي، تنافسه على المركز الثالث أو الرابع بكأس العالم للأندية".

وضرب تشيلسي موعداً في نهائي كأس العالم للأندية أمام نظيره البرازيلي بالميراس السبت المقبل، بينما يواجه الهلال نظيره الأهلي المصري في اليوم ذاته، لتحديد صاحب المركز الثالث بالبطولة.

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