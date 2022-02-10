«فيفا» يرحب بمشجع كفيف

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على الاهتمام بمشجع بالميراس الكفيف، الطفل نيكولاس جريكو، ودعوته هو ووالدته سيلفيا للتواجد في أبوظبي، لحضور منافسات كأس العالم للأندية، مع مشاركة فريق بالميراس في البطولة للمرة الثانية في تاريخه، خاصة أن نيكولاس يعد من أشهر المشجعين في البرازيل، ويحظى بمكانة كبيرة بين جماهير بالميراس.

وأبرز الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حضور نيكولاس ووالدته في مدرجات ستاد آل نهيان، خلال مباراة الأهلي وبالميراس، أمس، في نصف نهائي مونديال الأندية، التي انتهت لمصلحة الفريق البرازيلي بهدفين نظيفين.

ونشر «فيفا» على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة للمشجع البرازيلي الصغير بجانب والدته خلال المباراة، وكتب معلقاً على الصورة «من الرائع رؤية اثنين من المشجعين من أصحاب المكانة الخاصة في المونديال»، مضيفاً: «قصة سيلفيا ونيكولاس جريكو خطفت قلوب الملايين حول العالم، وقادتهم إلى أن يكونوا أفضل مشجعين في العالم».

واختار الاتحاد الدولي الطفل نيكولاس جريكو ووالدته أفضل مشجعين لكرة القدم في العالم، خلال حفل جوائز الأفضل عام 2019 بعد أن انتشرت قصة المشجع الكفيف، الذي يعاني من التوحد في العالم وحبه وعشقه لكرة القدم ولفريق بالميراس.

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